El pitxitxi de Dovbyk tanca una temporada de llegenda

La festassa de divendres a la nit a Montilivi va continuar ben entrada la matinada. Després de la golejada al Granada (7-0), alguns van anar a fer un mos, d’altres a fer un toc i els més valents ho van estirar fins a la discoteca. En les converses, els vuitanta-un punts, la recança per tancar una temporada fantàstica, la impotència del Granada i, sobretot, els tres gols de Dovbyk que disparaven altre cop les possibilitats de l’ucraïnès de convertir-se en el màxim golejador de Primera Divisió. Calia esperar al que passés ahir al migdia per veure què feia Alexander Sorloth en la visita del Vila-real a Pamplona. Els aficionats -o superdotats- del Girona que van allargar la gresca fins al matí i van empalmar amb el dinar van poder celebrar la consecució del darrer objectiu que li quedava al Girona. Sorloth es va lesionar passat el primer quart d’hora de partit sense haver vist porteria i es va quedar amb 23 gols. Sí. Dovbyk es convertia en pitxitxi amb 24 gols i el Girona tancava un any de pel·lícula afegint al palmarès del club el trofeu d’un seu jugador com a màxim golejador de Primera. Que Bellingham fes quatre gols a la nit contra el Betis era un escenari que ningú contemplava.

Dovbyk, abatut després de lesionar-se / Villarreal CF

Per alguns pot ser quelcom menor. Ara bé, per a un club com el Girona, que tot just ha viscut la seva quarta temporada a l’elit del futbol espanyol, tenir el pitxitxi és una autèntica passada. Una fita -una més- increbïble per a un club marrà com pocs i que divendres ala nit va treure forces d’on alguns es pensaven que no en quedaven per cercar Dovbyk una vegada i una altra fins a fer-li fer tres gols. Les mirades assassines de Savinho, Tsygankov, Iván Martín i companyia mentre intentaven habilitar Dovbyk no van agradar als jugadors del Granada. De fet, més d’un els va retreure aquesta fam extrema. Al final del partit, Míchel va rebaixar la tensió i va demanar «perdó» al Granada. «Els hem respectat des de la competició i sent un equip que volia fer gols per a Dovbyk perquè teníem la il·lusió que fos pitxitxi. Em sap greu pel cos tècnic i el club però espero que ho entenguin perquè és el que hem fet tot l’any», deia.

El tres gols de Dovbyk al Granada no van fer gens de gràcia a l’entrenador del Vila-real, Marcelino García. «Sorloth ho està passant malament. Les circumstàncies del partit de divendres (Girona-Granada) et deixen una mica més fred. Un penal al descompte, que si no hi hagués estat...haurien empatat i copitxitxis», deia.

Iván Martín felicita Dovbyk després d'un gol divendres / Nuri Marguí/Girona FC

Dovbyk, a més a més, trenca l’hegemonia que mantenien Barça, Madrid i Atlètic que havien monopolitzat el trofeu pitxitxi des del 2008. El darrer que va aconseguir-ho va ser Dani Güiza amb el Mallorca, amb 27 gols el curs 07-08. Entre Güiza i Dovbyk han passat Forlán, Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lewandowski. En clau gironina, Dovbyk agafa el testimoni d’Stuani, pitxitxi de Segona (2019-20 i 21-22). Abans, també ho havien estat Miki Albert (06-07), Jordi Vinuesa (02-03) o Delfí Geli (88-89) a Tercera.