Havaneres de Calella: la primera cantada sense el grup Port-bo

L’organització de la 57a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell va anuncia ahir els grups participants i, per primer cop en la història de l’esdeviment, no hi haurà el grup Port-bo. La decisió l’ha pres una comissió formada per tots els grups palafrugellencs, que ha proposat un nou sistema per a l’elecció: cada any hi haurà tres grups locals, un de fora, i un artista conegut que ve d’un àmbit musical diferent. D’aquesta manera, pel que fa als grups locals s’ha establert un sistema rotatiu que ha deixat fora Port-bo.

Aquest any, els elegits per participar en la cantada d’haveneres més popular del país seran Arjau, Els Cremats i Peix Fregit, les Anxovetes. L’artista convidada serà Mariona Escoda, a guanyadora de la primera edició del programa Eufòria de TV3, on es va donar a conèixer. La cantant i compositora ha estat guardonada amb el premi Enderrock a la millor artista revelació de l’any 2022 i el Premi Gaudí Gresol 2022 a la música. I ha col·laborat amb artistes com Josep Carreras, Miki Nuñez o Joan Dausà, entre altres. Vinculada al món de la música des dels cinc anys, es va formar en violí, piano, cant clàssic i cant modern.

El proper dimecres 29 de maig, a les 10 del matí, es posaran a la venda les entrades, que tindrà lloc el dissabte 6 de juliol de 2024. Els tiquets es podran comprar a través del web www.havanerescalella.cat a un preu de 40 euros.

Cartell de la cantada d'havaneres 2024 / DdG

La il·lustradora palafrugellenca Anna Grimal és la creadora del cartell de la cantada d’aquest any i de les diferents il·lustracions del marxandatge disponible a les oficines de turisme.