«Respectant les normes, crec que podrà haver-hi espectadors a Fontajau»

L'Spar Girona va presentar ahir al migdia a Platja d'Aro les noves equipacions per a la present temporada, que s'estrenaran diumenge al Palau Blaugrana en la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí (19.00, Esport 3). «Aquesta temporada serà diferent, ens haurem d'adaptar al que vagi venint, però hem treballat per aconseguir que sigui el millor curs possible», va explicar el president del club, Cayetano Pérez, que tot i la recomanació del Consejo Superior de Deportes (CSD) que les «lligues no professionals de rellevància» es juguin a porta tancada, creu que al final hi podrà haver públic a Fontajau «sempre respectant les normes de seguretat» i seguint els protocols que el club ha pactat amb la Generalitat i l'Ajuntament. Uns protocols que, bàsicament, es basen en els grups de convivència amb què l'Uni ha venut els seus abonaments. Un sistema que hauria de permetre posar al voltant de 2.000 espectadors al pavelló gironí.

En un acte al Club Nàutic Port d'Aro, i amb Helena Oma i Iho López de models, l'Spar Girona va presentar un disseny de les samarretes «més innovador» que continua jugant amb el groc i el vermell com en campanyes anteriors però que «potencia la marca Uni». «Els colors de la primera i segona equipació seran els mateixos que els últims dos anys amb la diferència que la segona equipació serà la primera en competició europea amb els colors grocs i vermells com a referència i identificant-nos amb Catalunya», va especificar Cayetano Pérez.

En la presentació de les samarretes d'ahir al migdia a Platja d'Aro, a banda de Cayetano Pérez, varen prendre la paraula l'alcalde de la població, Maurici Jiménez, el vicepresident del CN Port d'Aro, Rafael Arau Agustí, i representants de patrocinadors del club com Pau Jordà, director d'Espai Gironés; Sònia Casademont, cap de màrqueting d'Infoself; Sara Linares, directora de Wifiboo; i Quim Ahumada, de TC Equipacions.