Gómez i Salvadó s'imposen a la VolCAT Costa Brava

Alejandro Gómez i Arantxa Salvadó es van proclamar campions de la VolCAT Costa Brava a Calonge i Sant Antoni. Ambdos ciclistes van aconseguir el marge perdut a la primera etapa. El triomf d'etapa masculí va ser per a Guillem Muñoz, a l'esprint. Per darrere, Alejandro Gómez va donar-ho tot per treure-li el màxim de temps al líder de la general, Francesc Guerra, i ser campió. En dones, Arantxa Salvadó va guanyar l'etapa i el campionat.