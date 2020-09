El Girona atropella el Pardinyes en el segon temps i continua invicte

Quatre de quatre. El Bàsquet Girona compta els partits per victòra en aquesta pretemporada. Barça B, Prat, Lleida -de LEB Or- i ahir Pardinyes Lleida, un altre rival de LEB Plata, han estat les víctimes en els partits que ha jugat el conjunt entrenat per Carles Marco de cares a preparar l'inici de temporada a LEB Or que comença el 18 d'octubre. Ahir, els gironins van aconseguir una victòria contundent contra els lleidatans (95-60), però no va ser fins al tercer període que van començar a encarrilar el triomf, ja que en els dos primers quarts no van sortir de la millor manera possible.

Davant un equip de categoria inferior, els gironins van començar prou bé i van aconseguir un avantage en el marcador de 6 punts (15-9) que feia pensar que tindrien un partit fàcil. No va ser així, almenys, en els primers 20 minuts, ja que els lleidatans van igualar el duel al final del primer període (15-15). «No podem sortir a veure-les venir contra un equip d'una categoria inferior, són ells que ens han d'esperar a nosaltres», declarava Marco al finalitzar el partit.

És va arribar al descans amb un lleuger marge de 3 punts pels de Fontajau (35-32), però van sortir amb una altra actitud en la represa. Va ser a partir del tercer període que els gironins van fer valer la condició de ser d'una categoria superior i van atropellar als seus rivals. Un parcial de 12-0 en sis minuts va alllunyar els gironins a 15 punts (47-32). El global del tercer quart (27-11) va deixar, pràcticament, sentenciat el partit (62-43). En l'últim període, els de Marco tampoc es van relaxar i van obrir encara més forat fins arribar a guanyar per 35 punts (95-60).