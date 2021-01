Instal·len el parquet definitiu a Fontajau

La sobtada crescuda del Ter el dijous 23 de gener de 2020 al migdia a conseqüència del efectes del temporal Gloria va inundar amb gairebé dos metres d'aigua la pista central i d'altres instal·lacions del pavelló de Fontajau. Aquella nit ja es va haver de traslladar d'urgència a Palau el partit d'Eurolliga contra l'Arka Gydnia, mentre els directius de l'Uni començaven a fer números del cost dels desperfectes. Un any després, aquest divendres, el pavelló estrenarà el sòl definitiu adquirit per l'Ajuntament amb una inversió de 135.520 euros. Serà en el duel entre l'Spar Girona i La Laguna (19.30), després de dues superfícies provisionals, una instal·lada el febrer passat i que va arribar cedida per la Generalitat des de Tarragona, i l'altra col·locada a l'agost, de lloguer, per possibilitat l'inici de la temporada de l'Spar i del Bàsquet Girona.

El tercer parquet serà el definitiu. Ahir es va començar a instal·lar a Fontajau la superfície de joc que l'Ajuntament va adjudicar a finals de novembre a l'empresa Soluciones decorativas Ibaizabal SL, per 135.520 euros. Aquest sòl quedarà definitiu, en propietat, i ha d'estar preparat per al partit d'aquest divendres de Lliga Femenina i pel de l'endemà entre el Bàsquet Girona i l'Osca (17.00). La inundació va malmetre l'anterior parquet de Fontajau just quan no feia ni mig any que l'Ajuntament l'havia restaurat amb una inversió pròxima als 45.000 euros. Al concurs públic que va obrir l'Ajuntament s'hi van presentar un total de sis ofertes.

Durant tot aquest any, entre la inundació i l'estrena de la nova superfície de joc, a Fontajau hi ha hagut dos parquets provisionals. Tres setmanes després del sinistre, el pavelló tornava a estar a punt per rebre activitat esportiva gràcies a la gestió de l'Ajuntament amb la Generalitat, que els va cedir una pista en desús que tenien a Tarragona. El 15 de febrer es jugava un Bàsquet Girona-Albacete, i l'endemà un Uni-Perfumerías Avenida. Amb la pandèmia l'esport es va aturar i el parquet cedit es va tornar. A l'agost, abans de començar aquesta temporada, l'Ajuntament va llogar-ne un altre.