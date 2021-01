Les eleccions al Barça del 24 de gener pengen d'un fil

La campanya electoral a la presidència del FC Barcelona havia de començar aquest divendres amb els tres candidats que han superat el tall de les firmes, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, però ara tot penja d'un fil, sobretot la data de votació del 24 de gener.

Concretament, depèn de la reunió que la Generalitat de Catalunya (amb els departaments de Salut, Interior i Esports) tindrà divendres al matí amb el president de la Comissió Gestora Carles Tusquets i altres representants del club per valorar la situació sanitària i prendre una decisió sobre el procés electoral.

Després d'aquesta reunió, existeix la possibilitat que la Gestora es reuneixi a la tarda per analitzar el que s'hagi parlat al matí i pactar els passos a seguir, però fonts del club asseguren a EFE que la trobada encara no està confirmada.

De fet, la consellera de Salut Alba Vergés ha anunciat aquest dijous que la decisió final sobre l'ajornament o no de les eleccions la tindrà el FC Barcelona. "Hi ha una reunió tècnica amb el club en la qual Salut explicarà el mateix que a tot arreu: la situació epidemiològica actual i la que ens podem trobar la setmana vinent", ha indicat Vergés en una roda de premsa.

En tot cas, hi ha tres possibles camins per a aquests comicis: que es mantingui la data de votació del 24 de gener, que s'ajorni fins a una data propera en la qual es reprengui la campanya electoral al mateix punt i fins que hi hagi una suspensió electoral i el procés hagi de tornar a començar des de zero.

El candidat que s'ha mostrat més contundent sobre el tema ha estat Joan Laporta, que ha estat qui més firmes ha recollit dels tres i ha sentenciat que seria "un frau a la democràcia" que no se celebressin les eleccions el 24 de gener. A més, ha considerat que "la Generalitat no ha d'intervenir-hi perquè el Barça és una entitat privada".

Víctor Font ha explicat que "si el club no posa a disposició una forma alternativa de votar a la plantejada no es podran fer les eleccions el dia 24". I ha afegit que el fet que "tan sols poguessin votar 15.000 socis per la pandèmia comportaria problemes de legitimitat".

A més, ha dit que "cal tenir present que més de 40.000 socis tenen més de 60 anys d'edat". Per això ha demanat que si fa falta "es facin esforços per canviar protocols i facilitar el vot per correu". En aquest sentit, ha explicat que "no pot ser que hi hagi ni un sol soci que tingui por a sortir i no pugui exercir el seu dret a vot".

Toni Freixa, per la seva banda, ha informat que "respectarà totes les decisions de la Junta Electoral" i ha demanat que en "les eleccions es garanteixi la màxima participació".

La reunió entre la Generalitat i el FC Barcelona també servirà per aclarir alguns temes relacionats amb la votació en el cas que la data es mantingui pel 24 de gener. Per exemple, si els socis del Barça comptaran amb un permís especial per exercir el seu dret a vot que els permeti desplaçar-se d'un municipi a un altre.

Fonts de la Generalitat expliquen que no hi ha cap decisió presa en aquest sentit i que no serà així fins que hagi tingut lloc la reunió amb el club blaugrana, malgrat que aquest dijous ha anunciat que el confinament municipal a Catalunya s'allarga fins almenys diumenge 24, precisament el dia en el qual estan previstes les eleccions blaugranes.

Les seus escollides perquè es pugui votar són 10: Camp Nou (Barcelona), Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Andorra, Madrid, València, Palma de Mallorca i Sevilla.

De l'ajornament o no de les eleccions depenen qüestions transcendentals per al FC Barcelona, com la possibilitat que la nova junta directiva comenci a prendre decisions per revertir la greu situació econòmica del club o que pugui fer algun fitxatge al mercat d'hivern, amb el central del Manchester City Eric García com a nom principal.