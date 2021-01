El Bordils obre l'any amb el merescut i esperat primer triomf

Un mes després, el Bordils tornava a la competició de la Divisió d'Honor Plata. Ho feia en el partit ajornat corresponent a la jornada 7 al pavelló del Sant Martí Adrianenc. Amb un únic objectiu, assolir una victòria que permetés iniciar aquest nou any amb unes sensacions totalment diferents de les de la primera volta de la temporada. I l'equip dirigit per Pau Campos ho va aconseguir. Després d'una primera part totalment dominada pels del Gironès, els de casa van intentar sobreposar-se al marcador, però els de Bordils van seguir amb la concentració dels primers trenta minuts i van assolir un triomf més que necessari (27-30).

L'inici de la primera part va ser molt competit. Els locals començaven molt fort el matx i aconseguien un parcial favorable de 4-1. L'equip visitant s'havia adormit en aquest inici de matx. Tot i això, el rumb del duel canviava a mesura que passaven els minuts. El Bordils era capaç de dominar totes les facetes del partit i portar al seu terreny el joc defensiu i ofensiu. D'aquesta manera, i després d'uns minuts de molt de tempteig per part dels dos conjunts, el conjunt bordilenc arribava al descans amb un avantatge considerable (15-18).

La segona part s'iniciava amb la mateixa tònica que els darrers minuts de la primera. Dos blocs ben plantats a la pista i amb les idees clares, provocava que cap dels dos equips s'escapés, i a falta de deu minuts, el marcador seguia igualat. Això sí, el marcador seguia sent favorable als visitants (23-26). Tanmateix, en el darrers dos parcials, l'equip barceloní notava el nerviosisme amb contínues pèrdues de pilota, i errors davant la porteria rival, i aquest fet provocava que l'equip de Campos aconseguís la victòria tan necessària que feia temps que estaven cercant. D'aquesta manera, els gironins sumen el primer triomf de la competició i acumulen un total de cinc punts, amb un global d'una victòria, tres empats i fins a vuit derrotes.

Pau Campos analitzava un cop acabat el partit que «aquesta victòria era necessària per a l'estat anímic dels jugadors i cos tècnic. Portàvem molts partits amb empats o derrotes per la mínima i aquest impuls ens permetrà escalar i millorar com a equip. Feia temps que ens ho mereixíem». En la propera jornada, el Bordils rebrà com a local el San Pablo de Burgos, tercer classificat. Serà el dissabte que ve a les 19.30.