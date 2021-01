Una cita per a la història a Schio

La plantilla de l'Spar Girona va posar rumb, ahir migdia, cap a Schio (Itàlia) on tindrà lloc la segona i última «bombolla» de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Una cita en la qual l'equip dirigit per Alfred Julbe arriba com a segon del seu grup amb un balanç de dues victòries i una derrota i l'objectiu no és pas cap altre que defensar aquesta segona plaça, fet que el permetria jugar els quarts de final de la competició. I passar de ronda està en la ment d'un Julbe que, abans d'enfrontar-se al Clarinos de Tenerife (63-54) divendres a Fontajau, ja havia entrenat amb les seves jugadores aspectes del joc pels partits d'aquesta setmana. També conscient que amb tot el que comporta el viatge cap a Itàlia seria impossible posar en pràctica aquestes idees.

Sense cap dubte, una fita per a la història d'un club que encara no sap el que significa disputar uns quarts de final de la màxima competició continental. De fet, aquest any és tot just el tercer cop que l'entitat gironina disputa l'Eurolliga. Ho va fer per primera vegada la temporada 2015-16, després de guanyar la primera Lliga Femenina, quedant últimes en la fase de grups. La temporada passada, en un títol que va quedar desert a causa de la pandèmia, va ser sisè del seu grup i, en cas que la competició hagués continuat, hauria acabat jugant l'EuroCup.

Les circumstàncies d'aquest any, amb un nou format de competició, poden fer que les gironines juguin per primera vegada una eliminatòria de la màxima competició continental. Per fer-ho es trobarà les mateixes pedres en el camí amb les quals ja es va citar en la primera «bombolla» a Fontajau el passat mes de desembre, i les tres, en el mateix ordre. Tots els enfrontaments es podran seguir en directe per Esport 3.

Demà (17 h) les gironines s'enfrontaran al Riga, a priori, la «ventafocs» del grup i que ha perdut els tres partits. Però les letones ja van posar les coses complicades a les de Julbe en el primer partit (79-81). De fet, van tenir l'oportunitat de guanyar el duel en un últim triple que no va entrar. El següent partit serà dijous (17 h) davant el totpoderós Ekaterinburg. L'equip rus, que arriba havent guanyat els tres partits i ha sumat tres de les quatre últimes edicions de l'Eurolliga, té a la seva plantilla jugadores de categoria mundial com Alba Torrens, Breanna Stewart, Jonquel Jones o Maria Vadeeva que ja van fer molt de mal a Fontajau (67-94) malgrat que l'Uni va plantar cara durant els 20 primers minuts de joc. Davant el conjunt dirigit per Miguel Méndez s'espera que Julbe, com ja va passar en el duel de la primera «bombolla», faci més rotacions, i doni més protagonisme a jugadores amb Júlia Soler o Helena Oma tot pensant en l'enfrontament de l'endemà. I és que divendres les gironines jugaran contra el Famila Schio (20 h), el conjunt amfitrió i que, sobre el paper, és el rival amb el qual es disputaran la segona posició del grup, ja que ara mateix és el tercer amb una victòria i dues derrotes. A Fontajau, les de Julbe ja van fer un gran partit (85-81) i gràcies a això van aconseguir arribar amb aquest lleuger avantatge en la segona «bombolla».

Els càlculs són clars: com va passar a Girona, l'Spar ha de guanyar dos dels tres partits. Sabent que l'Ekaterinburg és pràcticament inaccessible, els comptes impliquen guanyar a Riga i Famila Schio. En cas de derrota contra letones i russes, l'Uni també en faria prou guanyant les italianes, sempre i quan aquestes perdin el seu duel contra les de Méndez. Una altra de les opcions per les de Julbe és guanyar contra el Riga i perdre per menys de quatre punts davant les italianes, ja que això faria guanyar el bàsquet average a les gironines. Tot això, comptant que tan l'equip català com el de la regió del Vèneto perden el seu duel davant Torrens, Stewart i companyia.