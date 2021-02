«No hem sabut guanyar i ells han tingut més desig al final»

El tècnic del Bàsquet Girona, Carles Marco, explicava després de perdre a la pista del Real Múrcia que «no hem sabut guanyar el partit i ells han tingut més desig al final». L'entrenador barceloní destacava el bon rendiment de l'equip en el segon període, però també afirmava que «el rumb del partit hagués canviat si haguessin ficat les cistelles que hem tingut per marxar de 20 en el marcador». En tot cas, Marco va dir que «aquest no era el pla, sinó defensar millor que ells, i no ha estat així». «No hem estat un equip amb desig i que lluita per tots els rebots, i si pensem que guanyarem així, difícil» sentenciava.