Perillós empat d'un Espanyol que juga amb 10 una hora per la vermella a Dídac

L'Espanyol continua encallat i anit no va passar de l'empat contra l'Oviedo. Els catalans es van avançar molt d'hora, amb un gol de Melendo abans dels deu minuts, però van aixecar el peu de l'accelerador i, quan al minut 36, es van quedar amb 10 per l'expulsió de Dídac (per una entrada fora de temps a Nieto alertada pel VAR), li van començar els problemes. Amb superioritat numèrica els asturians van fer un pas endavant i van començar a dur el pes del partit. Nahuel, amb un xut espectacular des de 25 metres, va fer l'empat encara amb gairebé mitja hora de joc per davant. El marcador no es va moure més. L'Espanyol és segon, però es pot veure superat per l'Almeria si demà els andalusos guanyen a Girona.