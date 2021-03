Espanya venç Geòrgia a l'últim minut en el debut de Pedro Porro

Dani Olmo, amb un xut llunyà en la prolongació en què no va poder respondre amb encert el porter Giorgi Lòria, va permetre a Espanya endur-se una difícil victòria (1-2) de Tbilisi davant Geòrgia en el seu segon partit de la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022.

Després d'empatar davant Grècia (1-1) en el seu primer partit a Granada, el conjunt de Luis Enrique Martínez no es podia permetre una altra ensopegada. Va estar a punt de passar en una altra actuació en la qual li va faltar profunditat, precisió i encert davant un rival molt tancat que a la contra va crear problemes.

A la capital georgiana, fins i tot, la selecció espanyola va arribar a anar per darrere en el marcador després del gol de Khvicha Kvaratskhelia (m. 44). Malgrat començar amb mal peu, però, una rematada de Ferran Torres a centrada de Jordi Alba (m. 56) li va permetre neutralitzar l'avantatge local, i en l'últim instant un xut llunyà de Dani Olmo va salvar d'un contratemps la roja, que s'hauria complicat notablement el futur.

Aquest partit, que no passarà a la història d'Espanya, sí que va ser un dia especial per a l'excarriler del Girona Pedro Porro, que va disputar per primera vegada minuts amb l'absoluta, sortint, a més, de titular.

Luis Enrique va donar a l'extremeny l'oportunitat de debutar com a titular i en partit oficial de la fase de classificació per al Mundial de 2022. Amb aquesta entrada, a més, Porro, cedit pel City a l'Sporting de Portugal, va trencar una mala ratxa per al futbol extremeny, i és que feia més de 20 anys que cap jugador nascut a la comunitat no disputava minuts amb la selecció. Al minut 64 de partit, i amb l'1-1 al marcador, el tècnic va decidir substituir-lo per Marcos Llorente.