Espanya es desfà de Kosovo sense brillantor per ser líder del seu grup

La selecció espanyola va guanyar amb claredat a la de Kosovo (3-1) a La Cartuja i va esvair els dubtes dels dos primers partits, després de dominar a un rival que només es va estirar a la segona meitat, ja amb un 2-0 advers, i redreçar així el rumb cap a Qatar 2022. Després d'un bon primer temps, es va posar per davant amb dos gols en només dos minuts de Dani Olmo i Ferran Torres, que també van marcar en el triomf per 1-2 a Geòrgia, superada la primera mitja hora, mentre que després del descans Kosovo va escurçar distàncies aprofitant una greu errada en una sortida de el porter Unai Simón. Gerard va arreglar-ho amb el definitiu 3-1 a un quart d'hora del final.

Espanya es jugava redreçar el seu camí cap al Mundial de Qatar, després de la inoportuna ensopegada a casa davant Grècia (1-1) en l'estrena d'aquesta fase, i encara sort per als de Luis Enrique que l'extrem de Dani Olmo va arreglar el que hagués estat un disbarat més gran amb el gol del triomf in extremis a Geòrgia (1-2) del cap de setmana. Luis Enrique va introduir quatre canvis al seu onze: Llorente per Porro, Íñigo Martínez per Diego Llorente, Koke per Fabián i Olmo per Bryan Gil. La gran sorpresa va ser l'absència per segon partit consecutiu de Sergio Ramos, que el dia que feia 35 anys va sortir amb el partit dat i beneït al tram final.

Dominador, l'equip de Luis Enrique va guadir de bones ocasions per marcar però no va ser fins superada la mitja hora que ho va aconseguir. Dani Olmo, després d'una passada de Jordi Alba, va fer el primer per dos minuts després Ferran Torres anotés el segon de la nit. Halimi va posar-hi emoció amb un gran gol al segon temps que estretava les diferències. Per si de cas, Gerard Moreno, que reapareixia, va segellar la victòria d'Espanya, que ja és líder del seu grup amb un partit més que Suècia.