Paula Badosa perd contra la número 1 del món a la semifinal de Madrid

L'australiana Ashleigh Barty, número 1 del món, s'ha classificat per a la final del torneig de tenis de Madrid en guanyar per 6-4 i 6-3 a la gironina Paula Badosa, que va entrar al quadre per invitació i ha arribat fins a la penúltima instància amb un joc de fantasia.

D'igual a igual han disputat el primer set Barty i Badosa, 61 llocs per darrere en la classificació mundial però pletòrica de confiança després de la seva setmana gran a Madrid.

Ja li havia guanyat la gironina a l'australiana en el seu únic enfrontament anterior, aquesta mateixa temporada a Charleston, i avui s'ha quedat molt a prop de tornar a fer-ho.

Després d'una batalla igualada en el primer set, Badosa ha concedit tres pilotes de set amb el seu servei, que finalment va perdre amb una doble falta.

Encara que la gironina nascuda a Nova York ja havia donat mostres durant el torneig de saber sobreposar-se a qualsevol circumstància, la seguretat que ha mostrat la número 1 del món en el segon set s'ha aixecat com un mur davant Badosa. Valent fins al final, ha salvat una pilota de partit amb una audaç pujada a la xarxa, però no ha pogut fer res més.

Ha sortit de la pista entre llàgrimes, aclaparada per tantes emocions viscudes aquesta setmana a la Caixa Màgica. Badosa era la primera espanyola a arribar a semifinals en la història del torneig de Madrid.

En el seu pas triomfal pel quadre, en la primera ronda va superar a la txeca Barbora Krejcikova, 39 de món, en la segona a la suïssa Jil Teichmann (40), a la tercera a la letona Anastasija Sevastova (54), procedent de la fase prèvia, i en quarts de final a la suïssa Belinda Bencic, vuitena cap de sèrie.

Ashleigh Barty s'enfrontarà a la final a la guanyadora del xoc entre la bielorussa Aryna Sabalenka i la russa Anastasia Pavlyuchenkova. EFE