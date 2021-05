La primera temporada del Bàsquet Girona a la LEB Or es va acabar diumenge a Càceres. Per moments semblava que encara quedava prou benzina per atrapar un lloc de play-off, però un final erràtic (25-4 de parcial) va canviar el 42-52 que hi havia al marcador a set minuts d’acabar per una còmoda victòria dels extremenys. Avui sabran si els repesquen per a la fase d’ascens. Tot depèn del que passi a l’Ourense-Múrcia, partit ajornat el seu dia pel coronarivus i d’on sortirà l’última plaça de descens, i qui passa al play-off d’ascens. Ourense baixa si perd; Múrcia optarà a pujar si guanya.

Amb la temporada tancada, toca començar a fer balanç a Fontajau. De moment tres jugadors tenen contracte per a la propera temporada: Gerard Sevillano, Robert Cosialls i Biram Faye. També en té el tècnic, Carles Marco. La resta de components de la plantilla acaben la vinculació amb el Girona i a partir d’ara serà el director esportiu Jordi Plà qui haurà de determinar si compta amb algun d’aquests jugadors i li ofereix la renovació. Un dels casos més clars podria ser el d’Albert Sàbat, clau el curs passat a Plata per pujar a Or, i que aquesta temporada, en un bloc que per moments ha estat mancat de caràcter, ha assumit sempre els galons que li corresponien.

Ha sigut un curs accidentat. Esportivament les coses no van començar gens bé (1-5 a la Lliga), i per diferents motius es van perdre jugadors com Àlex Llorca, Aleix Font i Dani Garcia, i van arribar Kari Jónsson i Pepo Barral. Les coses van millorar a la segona volta de la primera fase i es va arribar al penúltim partit, a Almansa, amb opcions de jugar la fase d’ascens. En un dels pitjors partits de la temporada es va desaprofitar l’ocasió i es va caure en el grup que havia d’evitar el descens, entrant això sí com a líders amb un balanç de 6-2. El bon inici no va tenir continuïtat. Quatre derrotes seguides en partits marcats per la igualtat (Melilla, Ourense, Càceres i Tizona) van encendre les alarmes. La permanència va estar en perill. Però es va certificar guanyant el Melilla a Fontajau i arribant al darrer partit, a Càceres, amb opcions d’acabar primer i ser repescat per al play-off si es guanyava. No va poder ser.

En l’aspecte social el club que presideix Marc Gasol també ha anat progressant, tot i que en any de pandèmia poc es pot extreure de la resposta de l’afició. El curs va començar amb públic a Fontajau però a l’octubre les noves restriccions del Procicat van conduir a partits a porta tancada fins al mes de març. Per a la propera temporada un dels objectius que es fixa el club és seguir consolidant la massa social i intentar fer un salt en el número d’abonats (que ha superat el miler). Es té en compte que el curs que ve, si la pandèmia evoluciona de forma positiva, es normalitzarà la presència de públic i no caldrà restringir els aforaments. De moment s’ha tancat el primer any i ara toca valorar la temporada i començar a planificar un curs encara més exigent. El vinent.