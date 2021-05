Els telèfons mòbils i els transistors trauran fum diumenge al migdia al Municipal d’Olot (12.00). El conjunt garrotxí es juga tota la temporada contra la Penya Deportiva Santa Eulàlia en un partit en què només li serveix la victòria. A més a més, els de Miquel Àngel Muñoz també jugaran al Sagnier i a la Ciutat Esportiva Dani Jarque on, en principi, hauran d’esperar els resultats del Prat i de l’Espanyol B contra l’Oriola, ja descendit, i l’Atzeneta, que encara tindria alguna possibilitat, respectivament. Encara més pendent estarà l’Olot del que pugui passar demà a Santa Eulàlia d’es Riu en el duel entre la Penya Deportiva i el Prat (1/4 de 5). Si els barcelonins perden, l’Olot els superaria en el coeficient i arribaria més viu que mai al cap de setmana i amb la paella pel mànec. Per contra, un triomf dels del Baix Llobregat faria que diumenge calguessin les derrotes del Prat i de l’Espanyol B, a més a més de la victòria de l’Olot, per salvar-se. Un autèntic garbuix de combinacions de resultats que es complicaria encara més si hi hagués empats i average pel mig. I és que si el Prat empata dimecres, l’Olot necessitarà guanyar la Penya per un gol més que els barcelonins l’Oriola per salvar-se.

«Nosaltres tenim els cinc sentits posats en el partit contra la Penya de diumenge. La resta no la podem controlar», diu el director esportiu, Sergi Raset. La victòria de diumenge al camp de l’Oriola (1-3) ha multiplicat les esperances de salvació d’un Olot que ha reaccionat arran del canvi a la banqueta de Muñoz per Gabri. «Necessitàvem il·lusió, empenta i energia. El nou cos tècnic ens l’ha donada», afegeix. La realitat és que Muñoz compta els tres partits que ha dirigit per victòries. «Hem competit bé i s’ha guanyat en una situació límit. Això diu molt de la plantilla i del cos tècnic», destaca Raset que assegura que el club està «content» pel «tomb» que ha efectuat l’equip.

El màxim responsable esportiu és conscient de la dificultat de l’empresa però confia en les possibilitats de l’Olot. «En aquesta segona fase, si guanyem diumenge, haurem aconseguit sis victòries de vuit possibles. Si no ens salvem, ens quedaria la sensació d’haver fet molt bona feina i no haver assolit l’objectiu», diu.