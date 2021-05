Decidits ja els dos equips que pugen a Primera sense haver de pagar el peatge del play-off, l’última jornada servirà per determinar si Espanyol o Mallorca tancarà la temporada regular com a campió. Ho hauria pogut ser ahir l’equip blanc-i-blau, però va deixar escapar una bona oportunitat. Jugant a l’RCDE Stadium i contra un Tenerife que no s’hi jugava res perquè ja té la permanència a la butxaca, va acabar empatant. Un resultat que, combinat amb la victòria dels balears, que van capgirar un marcador advers per imposar-se al Saragossa (2-1), ho deixa tot obert i encara per decidir. Pomares va situar el 0-1 ben aviat en el marcador, amb un gol als cinc minuts i va ser Raúl de Tomás l’encarregat d’establir l’empat definitiu amb una diana als pocs minuts de saltar a la gespa, perquè ahir va ser suplent. L’Espanyol es manté al capdavant de la classificació de Segona amb 82 punts, però en té només un més que el Mallorca, que en suma ja 81.