Roland Garros s’ha acabat per a Roger Federer. L’ex número 1 mundial ha anunciat la seva retirada després d’haver-se classificat diumenge a la matinada per als vuitens de final del torneig en un partit de 3 hores i 35 minuts davant l’alemany Dominik Koepfer.

Federer, que dilluns s’havia d’enfrontar a l’italià Matteo Berrettini, ha optat per renunciar per precaució, per no comprometre la seva participació a Wimbledon.

«Després de discutir-ho amb el meu equip, vaig decidir que havia de retirar-me per precaució. Després de dues operacions de genoll i més d’un any de rehabilitació, és important que escolti el meu cos i que no vagi massa ràpid en la tornada a la competició. Estic encantat d’haver guanyat tres partits. No hi ha millor sensació que estar de tornada al camp», va anunciar a les xarxes socials Federer.

Aquesta és la cinquena vegada en la seva carrera, la primera en un Grand Slam, que Federer es retira, després de fer-ho a Bercy (2008), Doha (2012), Masters (2014) i Roma (2019). Després del partit de dissabte davant Koepfer, el campió del torneig el 2009 i guanyador de 20 Grand Slams ja havia deixat oberta la porta del seu adeu.