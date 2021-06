Tercer dia de partits de l’Eurocopa. Avui, el duel que dona el tret de sortida serà un interessant Anglaterra-Croàcia enquadrat al grup D. El duel es jugarà a les tres de la tarda i serà la posada en escena d’una de les favorites a aixecar el trofeu a la final que se celebrarà a Wembley com és Anglaterra.

Els 23 futbolistes espanyols concentrats a la Ciutat del Futbol van repetir resultat «negatiu» en les proves PCR, per quart dia consecutiu, de manera que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit donar per finalitzada la «bombolla paral·lela» i els primers seleccionats per Luis Enrique Martínez seran els que disputaran l’Eurocopa.

Amb Diego Llorente reincorporat al grup des de la tarda de divendres després del seu fals positiu i a l’espera que el capità Sergio Busquets superi el coronavirus, la selecció espanyola ja té definitivament els seus escollits per disputar l’Eurocopa.

A primera hora del matí d’ahir, els internacionals es van sotmetre de nou a testos PCR en la concentració de la Ciutat del Futbol. Tots van tenir resultats negatius, inclòs el de Diego Llorente, l’únic jugador que falta per vacunar i que no ho farà fins que passi l’estrena de demà a les 9 del vespre davant Suècia.

La Federació va informar que després d’eliminar la por d’un possible brot, que va provocar el reclutament de 17 futbolistes que van donar forma a l’anomenada «bombolla paral·lela», ahir es va posar punt i final a la seva feina d’entrenaments matinals i abandonen l’hotel de concentració a Madrid per iniciar les seves vacances.