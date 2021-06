Teló abaixat. La Tercera Divisió ha posat punt i final a una temporada estranya degut a la pandèmia i, conseqüentment, a la multitud de subgrups i fases que s’han hagut de disputar. Ahir Banyoles i Figueres es vestien de curt per darrera vegada aquesta temporada amb, teòricament, res en joc però en realitat, sí que hi havia molt, pel recurs presentat pel Banyoles i el Santfeliuenc per una possible alineació indeguda dels empordanesos al camp de l’Igualada (la Federació ho resoldrà aquesta setmana). Els jugadors entrenats per Moisés Hurtado van anar per feina i no van deixar res a l’atzar, i tot i que van patir per derrotar un rival ja descendit, se’n van sortir. Dues dianes d’un Marc Medina, que va sortir a la segona meitat, van servir per remuntar el gol inicial de l’Igualada a casa, per vèncer i, sobretot, per certificar, ara sí, la permanència i el premi de ser un any més a Tercera. El Banyoles, que són un dels dos conjunts que van presentar el recurs contra el Figueres, va aconseguir un empat in extremis al Coromina i Morató gràcies a la diana de Dembo a l’afegit contra el Santfeliuenc. Un resultat, que combinat amb el del Figueres, no serveix per mantenir-se a Tercera ni amb el recurs acceptat.

Des de Figueres s’ha viscut una setmana amb tranquil·litat. No creien que el recurs del Banyoles i el Santfeliuenc contra una possible alineació indeguda de Carles Coto s’acceptés. Pot ser, aquesta relaxació va fer que els homes de Moisés Hurtado sortissin en el seu duel contra l’Igualada amb una marxa menys que els rivals. El rival, que jugarà a Primera Catalana, volia honor i va obrir el marcador. El punt clau del partit va ser l’entrada de Marc Medina a la meitat. Seus van ser els dos gols de la remuntada i de la certificació de la permanència.

El que no s'ha guanyat al terreny de joc es volia fer als despatxos i crec que no és ètic fer-ho Albert Moñino - 2n entrenador del Figueres

L’altre equip gironí, el Banyoles també jugava a casa. En aquest cas el rival era un Santfeliuenc que també es podia beneficiar del recurs presentat. L’empat no serveix ni a uns ni als altres. Dembo va fer l’empat al descompte per donar un punt insuficient a un Banyoles que lluitarà la temporada que ve per tornar a Tercera Divisió després de sumar 33 punts i haver acabat cinquè.