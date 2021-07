Els Jocs Olímpics de Tòquio se celebraran del 23 de juliol al 8 d’agost però ho faran, finalment, sense públic a les graderies, segons va anunciar ahir el comitè organitzador. Aquesta decisió es deu a l’increment de casos de coronavirus a la capital del Japó. En un primer moment s’havia plantejat que l’aforament es reduís a només 5.000 espectadors i que l’entrada de públic fos, com a màxim, fins les nou de la nit. Les mesures havien rebut el suport del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach. Però l’increment de contagis a l’àrea metropolitana de Tòquio han provocat que els Jocs siguin a porta tancada, veredicte que confirmava la ministra del país, Tamayo Marukawa.

Les previsions ja no eren massa optimistes perquè el Govern del Japó decidia ahir mateix declarar un nou estat d’emergència sanitària a la ciutat, el que complicava, una mica més, la celebració de la competició, que començarà en dues setmanes. És el quart estat d’emergència que s’aplica al Japó des de l’inici de la pandèmia, entrara en vigor el proper dilluns i s’allargarà fins el 22 d’agost, el que coincidirà plenament amb la celebració dels Jocs. El Govern s’ha vist obligat a recórrer de nou a aquesta mesura excepcional a causa del repunt del virus a la capital i, especialment, pel «ràpid avançament de la variant delta», sempre amb l’objectiu «d’evitar una expansió dels contagis a d’altres parts del Japó», segons explicava durant el dia d’ahir el primer ministre nipó, Woshihide Suga en una roda de premsa.

En tot moment, Suga vavoler reiterar el seu compromís per organitzar uns Jocs «segurs» en plena pandèmia, encara que també va admetre que se celebraran en un format «anormal», que inclourà restriccions sense precedents per als altetes i d’altres participants estrangers. Ja s’havia decidit abans vetar l’entrada al país de turistes durant la celebració de la prova i ahir va ser quan es va optar per tancar els estadis al públic. Aquest va ser el veredicte després d’una reunió d’emergència entre els amfitrions i el Comitè Olímpic Internacional.

«Tots els esportistes vindran al Japó després de realitzar-se dues PCRs i de forma diària es duran a terme més proves. Així prevenim els contagis. La majoria estan vacunats i aquí estaran controlats. Només es desplaçaran per llocs com els seus hotels i d’altres indrets que se’ls hauran indicat amb antel·lació», va completar Suga.