El propietari d’I3 Ventures, Carlos Ibáñez, va explicar ahir al Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona que les referències a Joan Laporta, Pep Guardiola i Jaume Roures a les pàgines de Facebook del Barçagate tenien a veure amb «controlar el dany reputacional» que aquestes persones feien al club blaugrana perquè totes elles «l’estaven atacant». Així ho va poder saber EFE, que va tenir accés a la declaració de l’empresari, investigat per possible administració deslleial i corrupció entre particulars, realitzada el 20 de juliol. Durant aquesta, Ibáñez també va dir que I3 Ventures va veure que «hi ha 20.000 bots (perfils falsos) que ataquen el Barça o Bartomeu i que darrere hi ha altres comptes que donen suport a Laporta, Víctor Font, Roures o Mediapro». A més, Ibáñez va declarar que «en el cas del senyor Roures (fundador de Mediapro), que deia que la gestió del club estava sent pèssima», I3 Ventures es va dedicar a mostrar «que té causes en les quals va ser trobat culpable per corrupció, per la qual cosa no sembla que tingui gaire entitat moral».

D’altra banda, l’investigat va assegurar igualment que «en els 800 informes» que van remetre al club, a través de Jaume Masferrer, mà dreta del president Josep Maria Bartomeu, «es reportava absolutament tot el que es feia». També va deixar clar que tots aquests treballs «estaven inclosos» dins del contracte amb el Barça.