El Llagostera jugarà la temporada 2021-22 al Nou Estadi de Palamós. El club ha comunicat aquest migdia que ha arribat a un acord amb l'Ajuntament perquè el primer equip de la Primera RFEF pugui utilitzar les instal·lacions durant aquest curs. En conseqüència, es descarta l'opció de traslladar-se a l'Estartit. La setmana passada cinc partits de l'Ajuntament de Torroella van oposar-se a la concessió del camp al Llagostera per part de l'EMD.

L'entitat presidida per Isabel Tarragó torna d'aquesta manera a Palamós, on ja s'hi va ubicar la seva seu durant tres temporades (del 2014 al 2017, amb dos cursos a Segona A i un altre a Segona B). D'aquesta manera, el Llagostera complirà el reglament que estableix la Federació per jugar a la nova Primera RFEF disposant d'unes "instal·lacions amb les màximes condicions". El conveni es farà oficial en els pròxims dies.

🚨 Comunicat oficial



🏟 La UE Llagostera-Costa Brava jugarà de nou a Palamós la temporada vinent



🤝 Agraïm a l’@AjPalamos la seva col·laboració i predisposició pic.twitter.com/cNmBkcfNii — Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) 27 de julio de 2021

Amb aquest acord el Llagostera podrà utilitzar les instal·lacions per fer un o dos entrenaments a la setmana i jugar els partits de Lliga o de la competició en la qual participi el primer equip. En cap cas, això "no suposarà l'alteració en l'activitat o l'ús" que n'hagi de fer el Palamós.

Com ja estava previst, el Llagostera s'estrenarà aquest diumenge al Nou Estadi de Palamós amb el partit amistós contra el Girona.