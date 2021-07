Rússia va endur-se ahir la medalla d’or en una jornada marcada per l’absència de Simone Biles. Un cop va acabar-se la competició, Biles va dirigir-se a totes les integrants de l’equip rus per donar-los l’enhorabona. Abans, ja havia felicitat Viktoria Listunova per aguantar el tipus amb només 16 anys. L’esportista, de 24 anys, va fer-los una abraçada després que es definissin els llocs del podi. Rússia va acabar amb més de tres punts de puntuació per davant dels Estats Units, mentre que Gran Bretanya va guanyar la medalla de bronze. Un cop més, va quedar demostrada l’esportivitat de Biles. I és que les càmeres van ensenyar com la gimnasta va anar a saludar l’equip rus. També va bromejar amb les seves companyes a dalt del podi, on va fer veure la seva alegria per haver-se penjat la plata tot i retirar-se.