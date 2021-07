El tennista alemany Alexander Zverev va donar la campanada ahir en derrotar a les semifinals per 1-6, 6-3 i 6-1 al número u del món i fins ara favorit per guanyar l’or olímpic, el serbi Novak Djokovic, que buscarà el seu segon bronze davant l’espanyol Pablo Carreño. Aquest resultat acaba amb les opcions de Djokovic de guanyar el Golden Slam: necessitava imposar-se als Jocs i a l’Obert dels Estats Units per sumar aquests títols als d’Austràlia, Roland Garros i Wimbledon que ja ha guanyat aquest any.

El serbi va dominar la primera mànega, en la qual va trencar el servei en dues ocasions a l’alemany, que, no obstant això, va presentar batalla i ho va lluitar amb coratge en les dues ocasions, posant l’empat en repetits cops. Però la contundència de Djokovic va ser decisiva. El segon set es va complicar per al serbi. Tot i que va trencar el tercer servei de Zverez, l’alemany va trencar el seu en dues ocasions i va defensar amb dents i ungles el seu últim servei, en el qual va tenir dos punts de set, per emportar-se’l finalment per 6-3. Zverev li va posar les coses encara més difícils després de trencar-li el seu primer servei i defensar el seu (en el qual Djokovic va tenir quatre punts de break) amb un servei implacable que dificultava les devolucions i amb ell va colar quatre aces que li van donar el joc. L’alemany va trencar el servei de Djokovic una tercera vegada i va col·locar el marcador a 4-0 a favor seu abans que el serbi pogués anotar el seu primer joc en el seu servei, però Zverev en va fer prou amb defensar el seu servei i tornar-li a trencar el seu per emportar-se el partit en dues hores i 3 minuts i passar a la final.

El serbi compta ja amb un bronze olímpic al seu palmarès, el que va aconseguir a Pequín 2008, i buscarà avui, dissabte, obtenir la segona medalla d’aquest tipus contra l’espanyol Pablo Carreño, que va caure derrotat pel rus Karén Khachánov. Djokovic també va perdre les semifinals dels dobles mixtos i tampoc podrà optar a l’or en aquesta modalitat.