El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va declarar ahir, durant la reunió amb els clubs de la nova Primera RFEF, que l’acord de LaLliga amb el Fons CVC «històric», «és l’acord de la vergonya». «Estem davant el major cas de descapitalització de clubs de la història del futbol espanyol. Que un acord s’aprovi per majoria és bo, però no el converteix en legal», va afegir Rubiales sobre l’acord amb l’esmentat fons aprovat la setmana passada per 38 clubs de LaLliga, Girona inclòs (excepte Reial Madrid, Barcelona, ​​Athletic Club de Bilbao i Oviedo).

A aquestes declaracions del president de la RFEF, Javier Tebas, president de LaLliga també va voler dir-hi la seva. «Això de (Luis) Rubiales és d’aurora boreal» afirmava. Ho va fer a través del seu compte personal de Twitter on va dir que «CVC no presta diners als clubs qui ho fa és LaLliga, i la LaLliga no ven drets de televisió. En fi, alguns creuen que els drets de televisió no decreixen o creixen sols». Rubiales, enmig de la reunió d’ahir es va assebentar de les publicacions i va dir «m’estan arribant piulades que semblen que es facin a les 3 de la matinada», en un nou capítol del seu pols.