Passen els dies i els embolics i els malentesos a la nova 1a RFEF no s’aturen. Sempre s’ha dit que la categoria de bronze -l’antiga Segona B- era fer una travessia pel desert per la majoria d’equips pel que fa a l’aspecte econòmic. Amb la reestructuració de les competicions per part de la Federació degut a la pandèmia, va apareixer un bri d’esperança al mateix temps que d’incertesa. Dimarts, amb la posada en escena a la Ciutat del Futbol de Las Rozas de l’acord amb Fuchs Sports per emetre els partits a través de la plataforma en streaming Footers s’anunciava el repartiment de més de 9 milions entre els clubs, i es va aclarir, almenys, l’aspecte econòmic. Van quedar contents els 38 equips que inauguran la nova categoria? A grans trets, no.

Un d’aquests clubs disgustats és el Costa Brava. En unes declaracions al web FutbolCatalunya.com, la presidenta Isabel Tarragó exposava que «en el moment que vam tenir la sort d’ascendir a Primera RFEF estàvem molt contents i ara no ho estem tant. Els mitjans que et posen i les exigències que et demanen no són proporcionals». Unes paraules que les va ratificar per aquest diari quan se li va preguntar si veia viable o no disputar aquesta nova categoria: «És totalment inviable poder disputar-la. Haurem de treballar més de valent per poder competir a 1a RFEF. Necessitarem més socis, patrocinadors i repeteixo, treballar encara més per fer-ho possible», afegia.

Tarragó exposava que no són l’únic club molest amb les xifres presentades durant el dimarts a Madrid. «Tots els clubs estan descontents. Ens han proporcionat una quantia de diners que no té res a veure amb la que prometien fa uns dies», comentava. I és que amb la signatura del conveni per vendre els drets televisius a Fuchs Sports i Footers, i els drets a les cases d’apostes, la RFEF repartirà un total de 9,5 milions d’euros anuals als participants, respectivament. Cal dir, que aquest acord amb l’empresa luxemburguesa, i aliada de la plataforma de streaming Footers és per tres anys; és a dir, fins a final de la temporada 2023-2024.

Aquests pocs menys de 10 milions d’euros que té la Federació fa que a cada club li pertoqui una quantia aproximada per drets de televisió i ajuts federatius de 365.000 euros anuals. Una xifra que queda molt lluny de la promesa fa uns dies que era de poc menys de cent mil euros més. Exactament d’uns 450.000. Amb això, el descontent dels clubs pel que fa l’aspecte econòmic és majúscul.