La tennista gironina Paula Badosa s'ha retirat aquest diumenge a la matinada en els quarts de final del torneig WTA 1.000 de Cincinnati (els Estats Units) després de veure's obligada a dir adéu -per una lesió al braç dret- quan perdia 7-5 i 2-0 davant la jugadora txeca KarolinaPliskova.

Badosa, que arribava a la pista dura de Cincinnati en un gran moment de forma --malgrat anunciar un canvi recent d'entrenador--, ha demostrat la seva vàlua en l'arrencada del torneig americà, però una lesió al braç dret -bastant adolorit des del començament- l'ha deixat sense opcions a una setmana del USOpen.

Aquesta ha estat la decisió de la jugadora catalana, que ha optat per parar quan perdia 2-0 el segon assalt -després de la visita del fisioterapeuta del torneig- i així guardar forces per a l'últim 'gran' de la temporada, la gran cita on buscarà superar la primera ronda, el seu sostre des que va aconseguir participar en el quadre principal femení en 2019.