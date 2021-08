El central del Barcelona Gerard Piqué, que va haver de ser substituït el dissabte a Sant Mamés, pateix una elongació en el soli de la cama esquerra, segons va informar ahir el club català en un comunicat. «Les proves realitzades han mostrat que Gerard Piqué té una elongació en el soli de la cama esquerra. És baixa i la seva evolució marcarà la disponibilitat», va anunciar el Barça, sense precisar el temps de baixa del defensa. Piqué, que arrossegava molèsties en aquesta zona, va haver de retirar-se a la mitja hora del partit de LaLliga Santander aquest dissabte davant l’Athletic de Bilbao, després d’una disputa per la pilota. La lesió del central complica la seva participació en el següent compromís de lliga de l’equip blaugrana, diumenge que ve davant el Getafe, pel qual el seu entrenador, Ronald Koeman, compta també amb la baixa per sanció d’un altre central, Eric Garcia. El del Getafe serà l’últim partit del Barcelona abans de l’aturada de seleccions de setembre, que durarà dues setmanes.

Abans de la bateria de proves, en la roda de premsa posterior a l’1-1 del Barça a Bilbao, el tècnic Ronald Koeman va apuntar que confiava que la lesió del seu jugador no fos gens greu. Piqué va demanar el canvi prop de la mitja hora a San Mamés i va ser substituït per Araujo.

Pedri comença les vacances

El jugador del FC Barcelona, Pedri González, va començar aquest diumenge unes merescudes vacances després d’un any complet sense descans -enllaçant Eurocopa i Jocs Olímpics en la seva primera temporada com a blaugrana- i després d’haver començat la campanya 2021-22 amb dos partits amb el Barça. Pedri, que va volar aquest diumenge a casa seva a Tenerife, es perdrà la tercera jornada de Lliga i -si no el cita Luis Enrique- aprofitarà l’aturada internacional per sumar gairebé tres setmanes de vacances. El canari va publicar a les seves xarxes socials una foto camí a Tenerife i el Barça va compartir la imatge afegint que són unes «merescudes vacances». Pedri no jugarà amb els blaugrana contra el Getafe diumenge vinent, i continua a l’espera de saber si el convocarà Luis Enrique.