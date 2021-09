Primer i únic test de pretemporada el que va fer ahir l’Spar Girona abans d’afrontar, diumenge que ve, la final de la Lliga Catalana davant el Cadí la Seu al Nou Congost de Manresa. I va ser un partit que el conjunt d’Alfred Julbe va resoldre de forma prou còmode davant l’Advisoria Boet Mataró Maresme, de la nova Lliga Femenina Challenge (77-52). A les baixes confirmades de Michaela Onywere i Kenedy Burke, encara a la WNBA, i de María Araújo i Iho López, que es recuperen de les seves respectives lesions, ahir es van afegir les de Giedre Labuckiene i Julia Reisingerova. Per això, el tècnic badaloní va fer jugar a dues jugadores del júnior i dues cadets: Laia Baus, Xènia Pons, Aina Cargol i Berta Ribas.

Tot i les baixes, l’equip de Fontajau va tenir el partit controlat. Només un petit espant, quan les del Maresme van igualar el duel a 21 en el segon quart. Però l’Uni no va voler que les rivals s’ho creguessin i amb un esprint abans del descans van anar als vestidors amb dotze punts d’avantatge (38-26). A partir d’aquí van controlar la diferència que va arribar a ser de 20 punts (48-28 i 54-34) en alguns minuts del tercer quart, que va acabar amb 56-42. No va ser fins a l’últim quart, amb les rivals ja molt cansades, que l’Uni va rematar la feina. Tres cistelles consecutives de Rebekah Gardner posaven el 70-49 i el partit quedava sentenciat. Al final, Julbe es va permetre el luxe de posar cinc jugadores de la casa sobre la pista: Bausa, Cargol, Ribas, Pons i Soler. Potser és un fet anecdòtic i en un partit de pretemporada quan tot ja estava decidit, però no deixa de ser bonic.

D’aquest primer partit, i tot i jugar contra un rival de categoria inferior, es poden treure aspectes positius. Per començar, que a l’Uni li agrada molt córrer al contraatac, i que en defensa fan una gran pressió. Individualment, van destacar les noves incorporacions. Binta Drammeh va fer un bon treball en defensa, però també sumar 14 punts, i Rebekah Gardner va aportar molt en atac, acabant amb 21 punts, sent la màxima anotadora del duel.