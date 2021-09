Els dies passen i els interrogants al voltant del futur immediat de Marc Gasol continuen intactes. Què farà el pivot de Sant Boi de Llobregat? Un cop acabada la seva curta etapa als Lakers de Los Ángeles i després d’haver rescindit amb Memphis Grizzlies, el més probable és que l’aventura a l’NBA hagi escrit ja el seu punt i final. De ser així, la possibilitat de fitxar pel Bàsquet Girona guanyaria molts números tenint en compte que el Barça, un altre possible destí, ja ha dit obertament que no contempla la seva incorporació.

Ara bé, existeix encara l’opció de quedar-se un any més als Estats Units. Com a mínim, hi ha una franquícia que li va al darrere. Golden State Warriors ja el va voler la passada temporada i ara torna a tenir el nom de Marc Gasol a la seva agenda com a candidat per ocupar l’última fitxa que li queda lliure. Es busca un pivot veterà que pugui exercir de «tutor» del prometedor James Wiseman; un bon defensor que tingui una correcta lectura del joc i que no reclami gaires minuts.