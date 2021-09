El joc sense nord que mostra el Barcelona de Ronald Koeman, la falta de confiança del president Joan Laporta cap a l'entrenador i la constant justificació d'aquest que la seva plantilla ara mateix no dóna per a més han provocat que l'acomiadament del tècnic neerlandès sigui una qüestió de temps. L'aposta d'inici per joves com Alejandro Balde i Yusuf Demir i l'entrada d'uns altres com Pablo Páez Gaviria 'Gavi' en el segon temps no va salvar aquest dilluns a Koeman de la multitudinària crítica per una proposta futbolística que va consistir a posar centrades laterals a l'àrea. I aquesta vegada el rival no va ser el Bayern de Munic, sinó un Granada que va arribar al Camp Nou sense conèixer el triomf en Lliga i que no va guanyar per un gol agònic de Ronald Araujo.

Però en la decisió de prescindir de Koeman hi ha molts aspectes a valorar més enllà dels resultats esportius i la imatge mostrada en el camp per l'equip blaugrana:

1. La situació econòmica del Barça. Acomiadar a Koeman li suposaria a l'entitat 12 milions d'euros d'indemnització en un moment en el qual les arques estan buides.

2. No és el moment més apropiat per a trobar un substitut. Amb la temporada ja iniciada, les opcions de trobar un relleu a la banqueta es compliquen. Més enllà de Xavi Hernández, que entrena l'Al-Saad de Qatar, el seleccionador belga Robert Martínez és l'opció preferida de la junta de Laporta. Però no serà fàcil convèncer-lo perquè abandoni el vaixell amb la Lliga de les Nacions i el Mundial de Qatar a l'horitzó.

3. El Barça està immers en una sèrie de partits cada tres dies. Fins al 2 d'octubre, quan visitarà l'Atlètic de Madrid, el conjunt blaugrana no tindrà temps per a respirar entre partits. Fins llavors l'esperen Cadis, Llevant, Benfica i el quadre blanc-i-vermell.

4. Hi ha Assemblea de Compromissaris el cap de setmana del 17 d'octubre. Si el 'cas Koeman' no s'ha solucionat d'aquí a un mes, molt probablement comportarà que sigui un dels temes principals que preguntin els socis a la junta de Laporta, alguna cosa que aquesta vol evitar costi el que costi.

5. Laporta no sent que Koeman sigui el seu entrenador. Des de la seva arribada al març, el nou mandatari de l'entitat blaugrana ha fet molts relleus en els càrrecs principals de les parcel·les esportiva i executiva del Barça. En canvi, la banqueta del primer equip s'ha mantingut davant la incapacitat de Laporta per a trobar un relleu, i el president vol solucionar-ho més aviat que tard.

6. L'afició culer s'ha cansat dels arguments de Koeman. La justificació que té a veure amb el fet que els jugadors que té actualment a la seva disposició no donen per a més no convenç al seguidor blaugrana, que cada vegada està més encès. Tampoc han agradat declaracions com la d'aquest dilluns, en la qual es va preguntar, a manera d'excusa, si s'havia de jugar «al 'tiki taki' quan no hi ha espais».