Potser, així d’entrada, el panorama no és el més engrescador del món. Ja no pel canvi d’entrenador; això passa cada dos per tres i l’aterratge de Josep Espar, que relleva Salva Puig, no hauria de ser ni de bon tros una mala notícia. El que passa és que la Unió Esportiva Sarrià ha perdut peces importants a la plantilla. Pere Arnau ha fet el salt a l’Asobal i ha fitxat amb el Pedro Ximénez. També han marxat Arnau Rovira, Roc Segarra i Juli Fina. D’altes, una i gràcies. L’argentí Maurio Jaureguiberry s’incorpora per reforçar un vestidor que afrontarà un nou curs a Divisió d’Honor Plata decidit a apostar per la base més que mai. Per si n’hi ha que no ho veuen clar i que situen l’equip en totes les travesses dels candidats al descens, els jugadors opten per alçar la veu i obrir el calaix de l’optimisme. El primer, el capità. Guillem Torres admet que la categoria ni de bon tros és senzilla, sobretot amb el format actual. Però veu el got mig ple. O ple a vessar.

«Estem extremadament motivats perquè hi ha ganes de començar la Lliga d’una vegada. Però també per mostrar que podem tirar això endavant». És una mena de «reivindicació» cap a tots aquells que no ho veuen clar. Que creuen que el Sarrià ho passarà malament o, fins i tot, per aquells que consideren que no hi té res a fer. «Tenim els joves, que tenen ganes d’ajudar. Saben que sense tot el que ens ha passat no podrien estar a l’equip i es nota la seva il·lusió. Hem entrenat molt i bé, estem súper preparats física i tàcticament». Aquí hi entra la llibreta de Josep Espar. «Té una metodologia molt marcada, amb un joc ben organitzat en atac i en defensa. En Salva (Puig) ja ens feia jugar com un equip però ara tenim un tècnic encara més metòdic».

Està convençut que «la salvació és més que possible» i no descarta, fins i tot, «lluitar per estar al grup de dalt si comencem la temporada amb bons resultats». Res de tòpics ni declaracions de cara a la galeria: «Jo no hauria continuat si pensés que baixarem. Ens sacrifiquem perquè creiem que ens podem salvar. Soc optimista? Sí i potser massa a vegades. Però som un equip que no té cap mena de pressió perquè encara que perdem els cinc primers partits, l’entrenador confiarà en nosaltres i l’afició estarà al nostre costat». El primer capítol, dissabte contra el Sant Quirze a casa. La missió, començar a sumar ja. «El sistema de competició torna a ser molt estrany. Baixen cinc equips i si no arribes a la fase d’ascens, tens el 50 per cent dels números de caure. Si perds els partits clau estàs condemnat». Confia que el factor pista sigui, ara sí, decisiu. «Venim d’un any sense gent i desconec ara quin és el tant per cent de públic, però jugar a Sarrià no tindrà res a veure a fer-ho amb un pavelló buit. Això ens motivarà encara més. I ho remata, per acabar: «Ser els únics gironins? No ens pressiona. Esperem salvar-nos i que en pugi algun altre. Si pot ser el Bordils, perfecte. Així recuperarem el derbi». Queda dit.

Nova equipació

Il·lusions renovades i també noves equipacions, que veuran la llum a partir d’aquest mateix cap de setmana. Es mantenen els colors de sempre, el blau i el groc, però es renova el disseny a càrrec de TC Equipacions i s’incorporen els logotips de diverses empreses patrocinadores com Tax, Motos Colomer, Dapecsa, Attsu, Celtours, Paranà, Can Vehí, Cunovesa, Cicles Jk i Rigau.