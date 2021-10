Max Verstappen (Red Bull) va ser el guanyador del Gran Premi de les Amèriques, al circuit d’Austin, i amplia el seu avantatge al capdavant del Mundial respecte Lewis Hamilton (Mercedes), que va finalitzar en segona posició. El neerlandès, que va guanyar la seva vuitena cursa de l’any, té ara dotze punts de marge amb el britànic quan encara s’han de disputar cinc curses. La lluita entre els dos pilots va durar fins al final de les 56 voltes, amb un Hamilton que venia amb més ritme, però li van faltar un parell de voltes més per atrapar a Verstappen. Sergi Pérez (Red Bull) va completar el podi, molt lluny dels dos primers classificats.

Per altra banda, Carlos Sainz (Ferrari) es va haver de conformar amb la setena posició després de tenir problemes amb l’aleró davanter. En cas de no haver tingut aquest problema, hauria lluitat per la cinquena posició. Més difícil va ser la cursa per a Fernando Alonso (Alpine), que arrencava últim i al final va haver d’abandonar. L’asturià va tenir alguna picabaralla per la lluita de posicions amb rivals, però, al final, no va acabar la cursa.

Classificació Gran Premi de les Amèriques: 1. Max Verstappen (Red Bull), 1:34:36.552; 2. Lewis Hamilton (Mercedes), a 1.333; 3. Sergio Pérez (Red Bull), a 42.223; 4. Charles Leclerc (Ferari), a 52.246; 7. Carlos Sainz (Ferrari), a 1:23.545.

Classificació Mundial: Max Verstappen (Red Bull), 288’5 punts; 2. Lewis Hamilton (Mercedes), 276’5; 3. Valtteri Bottas (Mercedes), 185; 7. Carlos Sainz (Ferrari), 122 ; 10. Fernando Alonso (Alpine), 58.