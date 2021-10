El Parlament Europeu s'ha posicionat en contra del projecte de Superlliga que impulsen el Reial Madrid, FC Barcelona i Juventus i alerta en un informe sobre “l'amenaça” que comporten models que “persegueixen una visió purament de negoci a l'esport”.

El ponent de l'informe que s'ha aprovat a la Comissió de Cultura del Parlament Europeu, Tomasz Frankowski, carrega contra el model de negoci que considera promou la Superlliga perquè es basa en una competició “de clubs d'elit” i assenyala que “l'esport és un dret de tothom”.

En contraposició al que entén que promou aquest model exposa la necessitat que els eurodiputats defensin un altre basat en valors per a les properes generacions.

De fet, l'informe aposta per incentivar competicions basades en valors com la solidaritat, sostenibilitat, inclusió, competència oberta i equitat, i critica fórmules que se sustenten a 'breakaway competitions', expressió que al·ludeix a les 'competicions dissidents', en al·lusió a la Superlliga que defensen alguns dels clubs més poderosos d'Europa.

Els eurodiputats demanen que s'assoleixi un equilibri entre els interessos comercials de l'esport professional i les seves funcions socials, que s'assoliria mitjançant l'enfortiment dels vincles entre el nivell de base i l'esport d'elit. L'informe posa com a exemple que les federacions esportives haurien d'establir un mecanisme de solidaritat per canalitzar fons cap a l'esport amateur i de base.

Els eurodiputats també volen abordar la desigualtat de gènere a l'esport, en particular pel que fa a la remuneració i la representació equitativa als consells d'administració de les organitzacions esportives, i defensen que els mitjans europeus garanteixin una cobertura més equitativa dels esdeveniments esportius d'homes i dones.

“Necessitem una participació política més gran de la UE en l'esport i més finançament esportiu. La nostra principal tasca com a eurodiputats és millorar i protegir un model esportiu basat en valors a Europa per a la propera generació. Hem de treballar junts contra les forces que amenacen aquest model i cercar soscavar-lo amb una visió purament lucrativa de l'esport. Per això estem en contra d'una Superlliga tancada de clubs d'elit al futbol europeu”, argumenta el ponent, Tomasz Frankowski.

El document adoptat a la comissió del Parlament Europeu també recomana protegir els nens de l'abús i l'assetjament a l'esport, fins i tot proporcionant assessorament i protecció a nivell estatal i de la UE; més transparència als mercats de transferències de jugadors a través d'un marc de la UE per a les transferències de jugadors que inclou les normes del mercat laboral i les regulacions financeres de la UE, i utilitzar la regla '50 + 1' de propietat de clubs de futbol alemanys (els inversors privats només poden tenir fins al 49% de les accions) com una millor pràctica per a altres països.