«Serà un partit duríssim, tenen jugadores boníssimes. Haurem de fer un gran esforç, com sempre. Necessitem sentir-nos més segures en atac, no dubtar tant. I això ens ho donarà una capacitat defensiva més gran», comenta Laura Antoja, la segona entrenadora de l'Spar Girona, davant la visita del Galatasaray aquest dimecres a Fontajau en una nova jornada d'Eurolliga.

Diumenge, les gironines van suar força per endur-se el triomf contra l'Spar Gran Canària (64-60). «Tot i el cansament, l'equip no es va rendir. Tenim caràcter, i aquest és un actiu que té molt valor. Estem demostrant que no ens falten ganes de guanyar»