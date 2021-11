Dos partits i dues derrotes pel Garatge Plana Girona femení en aquest inici de campionat d’OK Lliga. Ahir, l’estrena a casa no va ser positiva pel conjunt entrenat per Albert Bou i va perdre davant el Mataró per 0-3. Olga Juanola i Aina Lleonart havien avançat a les visitants durant la primera meitat i quan faltaven 13 minuts pel final, Nina Almirall va marcar el 0-3 definitiu, un resultat que esvaïa tota esperança gironina de capgirar el marcador.