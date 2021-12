L’Spar Girona va confirmar ahir que travessa un moment dolç. Amb una nova victòria a l’Eurolliga, aquest cop contra el Gdynia (80-70), les d’Alfred Julbe i Laura Antoja col·loquen un balanç positiu en el seu pas per Europa (4 victòries i 3 derrotes) al final de la primera volta. Les gironines van segellar un partit treballat contra el cuer, que va plantejar gairebé 40 minuts de defensa en zona, tot i les adversitats, perquè ahir Eldebrink va ser baixa per una lesió al bessò que la tindrà fora de les pistes un mes i mig. Un triple de Drammeh a 2,40 pel final va ser clau per donar tranquil·litat, quan les visitants s’havien arribat a posar a quatre, en el darrer partit de Júlia Soler abans de marxar cedida al Cadí La Seu. Una sortida que no ha agradat gens a Alfred Julbe, tal i com va deixar clar ahir després del partit a la sala de premsa.

El partit va començar espès. Les pilotes perdudes i uns primers cinc minuts amb poca anotació van propiciar un inici una mica a ralentí. El canvi de marxa, com és habitual en els darrers partits, va ser gràcies a Kennedy Valentine Burke, amb la sempre present col·laboració de Drammeh des del perímetre. Les poloneses, amb la jove dupla nord-americana formada per Morgan Quinn (20 punts) i Megan Gustafson (24 punts) van trobar espais d’anotació i van aguantar en defensa a les gironines que durant els primers minuts van encadenar una llarga nebulosa. El marcador al final del primer quart (18-18) era un indicatiu de tot plegat. El trident ofensiu de Burke, Gardner i Reisingerova va intentar una escapada en el marcador a l’inici del segon quart. L’Uni es va escapar amb un parcial de 9-3 que el Gdynia va respondre amb un bon encert des del tir exterior. En el tram final del quart, el marcador s’anava alternant entre el Gdynia i el Girona. Amb empat a 31-31, les poloneses es van escapar amb un parcial de 0-5. Tot i això, Burke i Drammeh van salvar els mobles i grcies a un parcial de 6-0 van marxar amb el marcador a favor (37-36). A l’inici del tercer quart, l’Spar Girona no s’acabava d’activar en defensa i amb un marcador igualat 41-41, va ser Drammeh qui va desencallar, novament, la balança amb un triple que va suposar un gir de guió. Les gironines van començar a pujar revolucions en defensa i en atac, sobretot amb transicions ràpides que van permetre trencar la defensa zonal i escapar-se en el marcador (59-49). Una bona defensa de l’Spar Girona a l’inici del 4r quart i una còmoda distància de +12 en el marcador feien pensar que el partit ja estava encarrilat, però la cosa es va complicar de valent (63-59). Dos tirs lliures de Reisingerova, però sobretot un triple de Drammeh a 2,40 pel final (74-65) van ser claus. Un tir lliure de Reisingerova va tornar l’avantatge dels 10 punts (75-65) i aleshores sí que el partit va quedar dat i beneït. Agraïment al Gdynia pel suport durant el «Glòria»