El sorteig dels vuitens de la Champions s'haurà de repetir "per un error tècnic amb el software d'un proveïdor de serveis extern". El sorteig celebrat a les 12 s'ha declarat nul i es tornarà a celebrar a les 3 de la tarda.

A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 13 de diciembre de 2021

La polèmica ha vingut arran de l'emparellament del Vila-real. En sortir el rival de l'equip castelloní, ha aparegut el nom del Manchester United, equip amb el qual va competir a la lligueta anterior i que, per tant, no podia tocar-li a la següent fase. Seguidament, els hi ha tocat el Manchester City.

Al següent emparellament, ha sortit el nom de l'Atlético de Madrid, i al bol dels possibles rivals s'hi ha inclòs la bola del Liverpool, rival que no els podia tocar per haver estat al mateix grup de la lligueta, en lloc de la del Manchester United.

En finalitzar el sorteig, l'equip matalasser ha mostrat el seu malestar per l'error i ha declarat estar en "converses amb la UEFA per demanar explicacions i una solució".