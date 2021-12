Amb un 2-0 en contra en el marcador en el descans, els d’Axel Vizuete van ser capaços de remuntar el Granollers per acabar guanyant l’enfrontament i, de retruc, trencar una dinàmica de cinc sortides sense guanyar. El partit no va començar gaire bé per al filial. I és que les coses es van posar ben negres per als gironins a Granollers en els primers 45 minuts. Els vallesans dominaven el marcador (2-0) al descans amb un gol matiner de Víctor i un altre de Roger a la mitja hora de joc.

Un resultat, en principi, complex de capgirar amb els precedents a fora de casa dels gironins, on fins ara no se’n sortien. Fins ahir, la ratxa era de cap victòria en les darreres cinc sortides. Així que la premissa de Vizuete en el descans va ser clara per esgarrapar com a mínim l’empat. Un repte engrescador capitanejat per Adri Gené, Richmon i, finalment, Sulei, que van ser els encarregats de colpejar un equip vallesà que va tenir molt a prop el regust dels tres punts. Ells tres van ser capaços de capgirar un resultat que fa que els gironins puguin acabar l’any en primera posició si guanyen divendres que ve el Peralada en el derbi a Riudarenes.