Un any més, i ja en van quatre de consecutius, el Dakar comptarà amb presència gironina entre les dunes del seu exigent recorregut. L’FN Speed Team, amb seu a Llagostera, no hi faltarà a la cita. Present en tres categories diferents (motos, SSV i camions), amb més pilots que cap altre equip espanyol, es presenta decidit a què tots els seus participants completin els més de 8.000 quilòmetres del seu traçat i arribin en bones condicions a Jeddah, el destí final. La cita, del primer al 14 de gener. Dues setmanes amb una dotzena d’etapes, la major part d’elles sobre un recorregut nou, inèdit. Els gironins presentaran, com és habitual, una gran quantitat de vehicles. Seran quatre motocicletes, tres camions i fins a mitja dotzena de vehicles lleugers. Amb tot el que això comporta pel que fa a recursos i personal.

«El nostre objectiu no canvia, és el mateix de sempre. Volem que tots els nostres participants aconsegueixin completar el Dakar. Aquest ja és un propòsit ben ambiciós. Tenim pilots amb opcions d’estar al davant i de lluitar pels títols en les seves respectives categories. Però és evident que no serà fàcil, perquè malgrat que les etapes són menys llargues, segur que seran fins i tot més dures que en edicions anteriors». Així s’expressa Santi Navarro, el director de l’equip. Seu a Llagostera, però cop de mà des de l’Empordà. Perquè totes les motos seran Rieju, marca amb seu a Figueres i que repetirà experiència després de la cursa d’aquest 2021. No faltarà a la cita l’experimentat Joan Pedrero. El de Canet de Mar, de 43 anys, viurà el seu catorzè Dakar, que es diu ben aviat. S’hi suma Marc Calmet, de Guardiola de Bergedà. Completen el pòquer de pilots el xilè Patricio Pato Cabrera (setè Dakar) i el bolivià Daniel Nosiglia, decidit a classificar-se entre els deu primers. Més àmplia serà la presència de l’FN Speed Team en la categoria dels SSV (vehicles lleugers. Sis cotxes, dividits tots ells en dues categories. Només n’hi haurà un en T4. Es tracta de Gaël Queralt, debutant en l’última edició i amb un munt de quilòmetres al llarg d’aquesta temporada, en la qual s’ha convertit en el flamant campió d’Espanya. El gironí pot dir, sense por a equivocar-se, que en el passat Dakar, el de la seva estrena, va salvar la vida gràcies a una maniobra in extremis del pilot de camions Jaroslav Valtr, que a punt va estar d’envestir el cotxe on es trobava llavors Queralt. En l’edició del 2022, farà parella amb Sergi Brugué tot conduint un Can-Am Maverick X3. La resta de pilots competiran en la categoria T3. Santi Navarro i Marc Solà, campions d’Europa i sotscampions del món, corren junts una cursa que coneixen a la perfecció. S’hi afegeixen els equatorians Sebastián Guayasamin i Ricardo Torlaschi, així com també el tàndem format per Mercè Martí i Margot Llobera, que debutaran en el Dakar en una estructura totalment femenina. Completen l’equip els colombians Mateo Moreno i Javier Vélez, així com també Jordi Segura, que s’estrenarà en aquesta exigent prova als seus 55 anys. Anirà acompanyat de Pedrito López, amb una àmplia experiència en aquesta prova. Pau Navarro hi torna El mes de gener passat, el llagosterenc Pau Navarro va fer història convertint-se en el participant més jove d’un Dakar. El va córrer amb només 16 anys i aquest 2022 ha decidit repetir l’experiència. Formarà part de la tripulació del MAN dels argentins Pato Silva i Carlos Mel Banfi. Tot això, pel que fa els camions. No estaran sols. També competirà el Mercedes 1844 AK 4x4 d’Àlex Aguirregaviria i dels seus copilots i mecànics Rubén Mañas i Francesc Salisi. En un altre MAN hi aniran Francesc Ester, Javier Lagostera i Jordi Comallonga.