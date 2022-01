Una errada clamorosa d’Éder Militao va condemnar el Reial Madrid, que va perdre per la mínima (1-0) contra el Getafe per tornar al camí de la derrota onze jornades després tot deixant a mans del Sevilla la possibilitat d’apretar una Lliga que, fins el moment, estava clarament dominada pel conjunt blanc.

Militao va badar, i de quina manera, als primers minuts, deixant-se pispar la cartera per Enes Ünal. Només havien passat nou minuts i el defensa s’adorrmia, perquè el davanter li robés la pilota tot superant Courtois. A Militao se li van fondre els ploms i en un vist i no vist, el seu equip ja perdia per 1-0. Aquest marcador va oblidar al Reial Madrid a intentar posar una marxa extra de velocitat en la conducció de la pilota per intentar trencar les línies del Getafe, molt compactat al darrere.

Abans que els d’Ancelotti disposessin d’unes quantes ocasions, Alaba tampoc va estar a fi i Maksimovic a punt va estar de fer el segon, però no va tenir tanta sort de cara a porteria. Aquest avís va despertar Modric, que va liderar un Madrid que, mica en mica, va acostar-se. David Soria i el travesser van evitar el cap. No hi va haver sort i el marcador continuava sense moure’s. Tampoc ho va fer a la segona meitat. Els canvis van aportar poc o res. Benzema va tenir l’1-1 a l’equador del segon temps. Aigua. També desafortunat va estar Casemiro, amb un xut creuat que no va servir de res.