Nuha es va vestir de superheroi per salvar un punt al Costa Brava en el minut 90. Murri ell, va aprofitar una badada de Perales per posar l’1-1 definitiu després de l’obra d’art del gironí Marc Carbó per superar Marcos i del penal errat de Ferrón a la primera meitat. Una diana que permet allargar fins a quatre els partits sense perdre del Costa Brava.

Marcos no brilla per la seva estatura. I ahir no portava la seva estrafolària indumentària amb una combinació cromàtica estrambòtica. No obstant això, superar-lo costa Déu i ajut. Si no que li ho preguntin al davanter del San Fernando, Ferrón, que al minut 27 va errar un penal. El capità gironí no el va aturar, no; després sí que ho va fer negant el gol als gaditans. Monreal va ser qui va provar sort per primer cop al bàndol del Costa Brava amb un xut precipitat i llunyà; mentre que Calatrava desplegava el seu talent i desvergonyiment; i Àlex López de Groot posava la nota negativa amb la seva lesió a poc per la mitja part.

El seu substitut va ser un Boris Garrós que es va col·locar al costat de Nuha. La seva entrada no va aportar gaire cosa en tasques ofensives. Si no, tot el contrari, ja que la batuta i el domini eren per part dels locals que van trepitjar diverses vegades l’àrea de Marcos sense gaire èxit. Fins que el gironí Marc Carbó va superar-lo engaltant una pilota a la frontal de l’àrea. Una obra d’art. El gol en contra va espavilar els visitants que tenien 40 minuts per davant. El línier va anul·lar un gol de Nuha per fora de joc; però no ho va fer al minut 90 quan l’ex de l’UCAM va aprofitar la badada de Perales per posar l’1-1 definitiu en el descompte i, permetre allargar la dinàmica de quatre partits sense perdre del Costa Brava.