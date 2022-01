Després de guiar la temporada passada el Barça femení a un històric triplet, Alexia Putellas ha completat també la triple corona de premis individuals: la capitana blaugrana ha afegit el The Best de la FIFA a la Pilota d’Or i al premi de la UEFA com a millor jugadora de l’any. La migcampista de Mollet, que va superar en la votació final la seva companya Jenni Hermoso i l’australiana Samantha Kerr, és la cara del creixement i l’auge del futbol femení a Espanya. Paral·lelament, Leo Messi ha vist com Robert Lewandowski el superava en la votació del millor jugador del món.

A l’agost, Alexia va ser distingida com la millor migcampista i la jugadora de l’any de la UEFA i al novembre es va unir al selecte club de blaugranes que han conquerit la Pilota d’Or amb la samarreta del Barça: Luis Suárez Miramontes, Cruyff, Stòitxkov, Rivaldo, Ronaldinho i Messi. «Això és de totes, sens dubte que això farà que segueixi amb la mateixa motivació o més aquest any, en què esperem tenir moltíssim èxit», va assegurar després de rebre aquest tercer guardó. Els premis als millors entrenadors es van quedar al Chelsea: Thomas Tuchel en equips masculins i Emma Hayes en femenins. Tot i que el Barça va esclafar l’equip britànic a la Champions femenina (0-4), l’extècnic Lluís Cortés no va aconseguir el guardó. Tampoc hi va haver cap representant blaugrana a l’onze femení ideal. Ni n’hi va haver al masculí, on sí que estaven Messi i Haaland, passat i qui sap si futur del Barça.