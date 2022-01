«O caixa o faixa», va advertir dimarts Xavi sobre Dembélé. Ja no hi ha mitges tintes. El tècnic blaugrana, que ha sigut el principal promotor de la renovació de l'extrem, a qui ha omplert d'elogis des del primer dia, des que el va saludar en la seva presentació al vestidor com a entrenador el 9 de novembre, n'està tip. El primer gest ha sigut deixar-lo fora de la llista de Bilbao 11 dies abans que s'acabi el mercat d'hivern.

Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de enero de 2022

«Ens sembla obvi que no vol continuar al Barça i que no està compromès amb el projecte futur. Se li ha comunicat a ell i als seus agents que ha de sortir de forma immediata i esperem una transferència abans del 31 de gener», ha explicat Mateu Alemany. «No volem tenir jugadors no compromesos amb el projecte. I que no vagi convocat n'és una conseqüència», ha afegit el director de futbol barcelonista. Dembélé ha de triar entre el Barça o un altre equip en un moment clau de la seva carrera (24 anys), enclavat en un dilema entre el seu desig de seguir i la voluntat del seu agent de forçar la màquina reclamant 30 milions per renovar i 15 de comissió per a ell, al marge de la fitxa, com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Unes peticions de superestrella per a un jugador que, fins ara, no ha demostrat ser-ho: cada partit en cinc temporades ha costat (sou a part) un milió (135 de traspàs i variables i 129 duels). I cada gol 4 milions (31, només 1 aquesta temporada).

Fins ara Xavi havia fet jugar l'extrem en tots els partits en què no estava a la infermeria. Però el club, després de sis mesos de negociacions infructuoses, se n'ha cansat i ha decidit recórrer a la 'via Ilaix'. No fer-lo jugar si no accepta ser traspassat. Mentre el del planter, que com Ousmane acabava contracte al juny i es resistia a renovar, va acceptar ser traspassat al Leipzig, caldrà veure com respon ara l'agent del davanter francès. «No poden jugar amb l'amenaça que Dembélé estarà sis mesos sense jugar si no renova ara. És un tipus de pressió que no funciona amb gent com nosaltres. Potser els funciona amb altres agents, però no amb mi», va avisar Moussa Sissoko dimarts.

Martin torna gairebé cinc mesos després

A més de l'absència d'Ousmane, les altres dues grans novetats de la convocatòria per al partit de Copa contra l'Athletic són la baixa de Memphis Depay per una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa esquerra i el retorn de Braithwaite. El davanter danès, que no juga des de l'agost per lesió, només ha pogut disputar tres partits aquesta temporada, en què va marcar dos gols. Un més dels que suma Dembélé en els últims nou mesos.