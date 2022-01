Quin és el sostre d’aquest Bàsquet Girona? A aquestes alçades, es fa difícil encara de respondre a aquesta pregunta. Competir i plantar cara al WiZink Center de Madrid, això ha quedat demostrat que ho pot fer. La benzina es va acabar abans d’hora contra tot un Estudiantes (88-80), però se li va jugar de tu a tu a un dels principals candidats a l’ascens. Ara bé, una flor no fa estiu, així que cal veure si durant aquests primers mesos d’any es pot tornar a veure aquella versió del tram final del 2021. Des que Marc Gasol va decidir compartir la presidència amb la pràctica del bàsquet, que el rentat de cara ha sigut un fet. S’hi ha afegit el fitxatge de l’argentí Maxi Fjellerup. El salt de qualitat és evident, però cal demostrar que això és un fet. Començant per aquest vespre (20 hores). Toca recuperar un dels partits ajornats d’abans de les vacances. I no pas un duel qualsevol. Arriba el derbi amb el Força Lleida, un rival a tenir en compte que, això sí, fa un mes que no competeix.

La LEB Or es comença a posar al dia i aquesta setmana recupera partits que es van haver de posposar unes setmanes abans. Els gironins visiten el Barris Nord, on hi haurien d’haver jugat el 28 de desembre però ho fan una vintena de dies més tard. Hi aterren després de veure tallada la seva inèrcia guanyadora, però amb la plantilla al complet després de recuperar l’intermitent Karamo Jawara, absent a Madrid. El seu retorn completa un joc interior on Marc Gasol tornarà a ser el principal referent. Per fora, peces i més peces per triar i remenar, sobretot després del fitxatge de Fjellerup, que va servir això sí per obrir-li la porta de sortida a Robert Cosialls, ara a Palma. Qui no hi serà és Jordi Sargatal, l’entrenador, positiu per coronavirus. El seu lloc l’ocuparà la seva mà dreta, Arnau Sacot. «La seva baixa no ens afectarà perquè els membres del cos tècnic som una pinya», s’afanyava a dir ahir, en la seva primera roda de premsa. Xerrada que va aprofitar per definir Fjellerup com un reforç «molt positiu», per explicar les ganes que té l’equip de fer «un pas endavant» després de perdre amb l’Estudiantes, i per avisar dels mil i un perills del Lleida: «És un equip molt treballat, un bloc potent que juga amb molta confiança».

Carrera i companyia

És el conjunt de la Terra Ferma un dels equips a tenir en compte a la LEB Or. El duel d’avui no tindrà res a veure amb el del passat mes de setembre a Platja d’Aro, en un enfrontament de Lliga Catalana i amb clara victòria pels gironins (82-68). Els de Gerard Encuentra han demostrat tot el seu potencial i després de 12 partits són sisens, amb només tres derrotes. Complet i equilibrat en totes les posicions, el seu pal de paller és Michael Carrera, un rodamón capaç d’anotar 18,3 punts de mitjana, amb experiència als Estats Units (NCAA, G-League), Austràlia, Argentina, Rússia o Alemanya. No és ni de bon tros la seva única amenaça. Això sí, l’equip no juga des de fa 34 dies. I això pot ser determinant a mesura que passin els minuts si el desgast físic i mental és important. Encuentra n’és conscient, però no s’hi vol trencar massa el cap. Com tampoc pensa excessivament en aturar Gasol. «És evident que des de la seva arribada el Bàsquet Girona és un equip mes alegre. Ara, ells tenen a grans jugadors, encara que nosaltres som un gran equip».

Homenatge a Miquel Feliu

El descans del partit d’aquest vespre servirà perquè el pavelló Barris Nord rendeixi el seu particular homenatge al que va ser capità del Força Lleida, Miquel Feliu. Van ser 177 partits oficials durant dues etapes (2012-13 i 2016-21). Rebrà un obsequi, seguirà des del parquet una projecció i es dirigirà a la que ha sigut durant uns quants anys la seva afició. També va jugar al Sant Josep Girona la temporada 2009-10.