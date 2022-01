El Bàsquet Girona ha encaixat a Lleida la segona derrota seguida en un partit ple d'adversitats. La primera, i més gran, la lesió de Marc Gasol, que amb prou feines ha pogut jugar tres minuts i que ha acabat marxant coix als vestidors, al descans, i ja no ha tornat a sortir. Sense el pivot referencial, l'equip que avui ha dirigit Arnau Sacot per l'absència de Jordi Sargatal, afectat per la Covid, ha tornat a ser molt tou i previsible, molt desencertat en el tir exterior, i sense marcar diferències en l'interior, com sí que han fet Carrera i Badji pel bàndol local. A ells s'hi ha afegit l'encert de Schreiner i Rosa, per exemple, en una actuació coral molt completa de l'equip local. El Girona a més ha tingut la baixa de Fjellerup, que no ha pogut jugar perquè quan estava programat inicialment el partit amb el Lleida encara no havia arribat a Fontajau.

La millor notícia ha sigut que a pesar de tot l'equip ha estat dins del partit fins al darrer quart (al descans perdia de vuit, 45-37), tot i que també és veritat que mai havia fet la sensació que pogués optar a la victòria. S'ha entrat al darrer parcial 9 a sota (60-51), amb un percentatge de tres molt dolent (4/22), i sense un patró de joc clar. Sàbat ha obert el període definitiu amb un triple (60-54) i Sorolla ha posat el 60-56 que obligava al tècnic local a demanar temps mort. Una antiesportiva de Vecvagars ha donat aire als locals (dos tirs i un triple, 65-56), i Schreiner ha posat el 68-56 que donava la màxima diferència al Lleida (+12) en tot el partit. Sense adonar-se'n, el Girona havia passat de veure's amb molta vida, a tenir el partit molt complicat. A partir d'aquí, els punts van anar caient en contra. Carrera posava el 72-56. En atac els gironins no la veien, i en defensa tampoc trobaven la manera de frenar als locals. A cinc minuts del final ja no hi havia partit. El Girona perdia de 19 (75-56) després d'un altre triple de Schreiner. La nit s'ha acabat fent molt llarga al Girona, que ha acabat perdent de 21 (86-65).