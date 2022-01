Se’n va anar fa gairebé set anys i ara tornaria com a cedit. Adama Traoré, un producte del planter blaugrana que ha transitat per diversos clubs anglesos (Aston Villa, Middlesbrough i Wolverhampton), tornaria al Camp Nou. Tot esperant que el Barça ho faci oficial seria el tercer fitxatge d’hivern per regenerar l’equip de Xavi, necessitat d’estímuls, sobretot a la part ofensiva tenint en compte la greu lesió d’Ansu Fati (estarà dos mesos com a mínim de baixa ) i el conflicte, encara no resolt, amb Dembélé.

Amb 26 anys acabats de complir (va celebrar el seu aniversari dimarts passat), Adama Traoré, segons va informar el periodista Gerard Romero al seu canal de Twitch, enfila el camí de tornada a casa. Es tracta d’un prodigi de la natura, extrem antic, d’aquells que galopaven desbocadament la banda (sol moure millor per la dreta que per l’esquerra), que va treure el cap a la selecció espanyola de la mà de Luis Enrique.

Ara tornaria al Barcelona per donar a Xavi nous recursos en atac i generar, alhora, un altre element de pressió per forçar la sortida de Dembélé. Al davanter francès li van portar primer Ferran Torres i ara li col·loquen en la seva posició preferida, la d’extrem dret, a Adama Traoré, jugador representat per l’agent portuguès Jorge Mendes, que va ser, precisament, una figura clau a les sortides del Barça de Semedo i Trincao, aquest com cedit, al Wolvverhampton. Allà ha coincidit Adama Traoré amb els dos jugadors portuguesos en aquests sis primers mesos del curs, on ha disputat 23 partits i només ha marcat un gol, el que va firmar, precisament, el 15 de gener passat en el triomf sobre el Southampton.

Alves va ser la primera incorporació hivernal. Va arribar gratis. Després, el Barça va desemborsar 55 milions d’euros més 11 en variables al Manchester City per Ferran Torres. Ara emergeix la figura d’Adama, que vindria a cost zero, com el defensa brasiler, necessitat el davanter de reinvidicar-se perquè en quatre dels cinc últims partits amb els Wolves ha estat suplent, confirmant també la precària situació econòmica amb què el Barcelona esgota els darrers dies del mercat hivernal. «Del que volem al que podem hi ha un trosset», va admetre Xavi abans de viatjar a Vitòria, conscient de les tremendes dificultats que frustren els plans de Mateu Alemany, el director de futbol del club blaugrana. I Xavi, que podria rebre a les properes hores al tercer reforç, encara vol noves peces per completar el seu Barça. Espera un davanter (Morata seria perfecte) i un lateral esquerre (Tagliafico, de l’Ajax, és un dels seus preferits).

D’altra banda, Josep Maria Bartomeu i la seva junta consideren que la denúncia duta a terme per Joan Laporta davant la fiscalia no té cap altre propòsit que «continuar fent soroll, provocar especulació als mitjans i que les xarxes socials bullin». Per a l’expresident i la junta, contactats per El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, el moviment de Laporta i els seus directius implica que no han trobat després de l’auditoria del forensic cap prova de delicte. «Si ho tinguessin clar, després d’un forensic que ha durat mesos, ens haurien posat una querella, perquè tindrien les evidències». Bartomeu i els seus excompanys de junta van estar en contacte entre si després que dimecres es conegués que el club els duria al fiscal.