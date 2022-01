El FC Barcelona va anar per feina i va comunicar ahir la incorporació de l’extrem de l’Hospitalet de Llobregat, Adama Traoré, provinent del Wolverhampton anglès. Format al futbol base del club blaugrana, Traoré arriba en qualitat de cedit fins a final de temporada, amb una opció de compra de 30 milions. Amb això, el club presidit per Joan Laporta s’avança al Tottenham d’Antonio Conte que també havia pensat incorporar l’extrem aquest mateix mercat d’hivern. Traoré es va formar al futbol base del Barcelona amb qui va arribar a debutar amb el primer equip. L’Aston Villa anglès es va fer amb els seus serveis després de pagar 10 milions. Allà, hi va romandre dos anys per acabar al Middlesbrough. La temporada 18/19 va signar amb el Wolverhampton a canvi de 20 milions.

Un gol en el minut 95 de Jordi Escobar va donar un punt el Barcelona B després d’empatar a 2 contra el filial del Reial Madrid. El davanter, que va entrar a la segona meitat, va aprofitar una passada del marroquí Abde per posar el 2-2 definitiu. Els madridistes, abans, es van posar per davant per gràcies a les dianes de Juanmi Latasa. En el minut 69 Matheus Pereira va fer el primer del Barcelona i Escobar va igualar el partit al final.