Aquest diumenge, a partir de les nou del matí, donarà el tret de sortida la quarta temporada consecutiva del Massi-Tactic UCI Women’s Team a l’elit mundial del ciclisme. L’equip, amb seu a Torroella de Montgrí, competirà a la Volta a la Comunitat Valenciana, una cursa de només un dia i que comptarà amb un recorregut de 92 quilòmetres entre Paterna i València. En l’anterior edició, el Massi-Tactic va ser segon per equips. Enguany hi correrà la neerlandesa Maaike Coljé i també cinc dels seus fitxatges per aquest curs: Corinna Lechner, Aurela Nerlo, Nathalie Eklund, Sofia Gomes i Miryam Nuñez.